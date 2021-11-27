РИАМО - 27 ноя. АО «Инфаприм» реализует инвестиционный проект по реконструкции завода по производству сухих адаптированных молочных смесей и сухой молочной основы в городском округе Истра. Завершить все работы планируется во II квартале 2023 года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Компания «Инфаприм» занимается производством продуктов питания для детей и взрослых. Приоритетным направлением ее работы является развитие индустрии в области детского питания, в том числе лечебного.

Мощность завода по производству смесей – заменителей женского молока – составит 16 тыс. тонн в год. В проект в общей сложности будет инвестировано около 4 млрд рублей. Запуск предприятия обеспечит регион сотней новых рабочих мест.

В настоящее время на объекте реконструируют склады сырья и готовой продукции, цех и научную лабораторию, корпус сушки смесей, а также административные и бытовые помещения.

Запуск производственных мощностей запланирован на III квартал 2022 года.