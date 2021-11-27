РИАМО - 27 ноя. Первый елочный базар в Подмосковье откроется в Балашихе. Главный атрибут Нового года – живую елку можно будет купить со 2 декабря на площади у Ледового дворца (ул. Парковая, д. 2), сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В этом сезоне в Балашихе будет работать порядка 30 елочных базаров. Покупателям предложат отечественные ели, пихты и сосны, импортные хвойные деревья, а также лапник, букеты из веток и подставки для деревьев.

В рамках открытия елочного базара многодетным семьям будут подарены 5 елей.

На всех елочных базарах должна быть размещена информация об осуществляющем деятельность хозяйствующем субъекте, о режиме работы, а также документация на реализуемую продукцию в соответствии с законодательством РФ.

Пенсионерам старше 65 лет елку будут доставлять домой. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.