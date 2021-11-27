РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В Подольске на новой детской площадке со спортивными элементами восстановят покрытие, которое нарушили при установке МАФов, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Во дворе домов №№86 и 90А на Комсомольской улице установили современный игровой комплекс со спортивными элементами. Максимович в ходе рабочей поездки вместе с депутатом горсовета, членом фракции «Единая Россия» Максимом Кругловым, представителями МКУ «Окружное хозяйство», управляющей компании и компании-подрядчика выехали на площадку.

Депутаты пообщались с жителями. Мамочки с детишками были рады новой детской площадке. Для тех, кто любит спорт, здесь были установлены тренажеры и турники.

«К установке современной детской площадки и покрытию возникли замечания. Увидели, что после установки некоторых элементов комплекса нарушено покрытие. Представитель подрядчика проинформировал, что монтажные работы закончили на днях и исполнитель не успел еще полностью завершить все. Пообещал, что все замечания устранят в ближайшие дни, погодные условия это позволяют», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что управляющая компания вместе с МКУ «Окружное хозяйство» проверит, чтобы все работы доделали в полном объеме.