РИАМО - 27 ноя. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Россия не собираться нападать на Украину, а подобная информация является намеренной пропагандой Госдепартамента Америки, сообщает «Вечерняя Москва».

«Да, должен всех успокоить, ничего такого не будет», — сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, РФ должна сохранять спокойствие и расширять свою оборону на фоне желания Америки подтолкнуть Украину к разжиганию военного конфликта в Донбассе.

Ранее телеканал CBS News распространил информацию о том, что разведка США якобы предупредила руководителей европейских держав о возможности «вторжения» России на территорию Украины зимой.