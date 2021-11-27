РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В микрорайоне Зеленовский Подольска на недавно установленной детской площадке появились дыры в покрытии и некачественно собраны малые архитектурные формы, подрядчику дали время на исправление, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Детский игровой комплекс со спортивными элементами установили недалеко от дома №57 на улице Карла Маркса в микрорайоне Зеленовский. Максимович вместе с депутатом горсовета, членом фракции «Единая Россия» Максимом Кругловым, представителями компании-подрядчика и управляющей компании выехали на новую площадку, так как по ней были нарекания от жителей.

«В ходе осмотра убедились, что замечания жителей вполне обоснованны. На площадке местами уже появились дыры в покрытии. Некоторые элементы детских горок установили неправильно, не хватает крепежей. Все это поставлено на вид подрядной организации. Подрядная организация должна устранить замечания в ближайшее время», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».



Максимович с Кругловым планируют в ходе рабочей поездки проверить, когда подрядчик устранит замечания.