РИАМО - 27 ноя. С момента внедрения во взрослые поликлиники Москвы цифровой системы прошел год. За это время искусственный интеллект помог поставить 2,6 млн диагнозов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Год назад мы установили во всех взрослых поликлиниках цифровую систему, которая анализирует жалобы пациентов и предлагает варианты диагноза. Конечно, окончательное решение всегда за врачом. Но ИИ значительно ускоряет процесс», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Искусственный интеллект помогает врачу не только оценить ситуацию на основании жалоб, но и назначить необходимые для уточнения исследования.

Использование цифровой системы сокращает время на назначение дополнительных скринингов в 10 раз, а также помогает успешно решить проблему дублирования назначений.