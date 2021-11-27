РИАМО - 27 ноя. У гражданина Германии, вернувшегося из Южной Африки, выявили заражение новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщает Nation News.

Как рассказал министр по социальным вопросам в Германии Гессен Кай Клозе, об этом можно говорить «с высокой долей вероятности».

Он уточнил, что инфицированный изолирован. Однако точные результаты анализов еще не готовы.

Кроме того, возможный случай заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксировали в Чехии.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 обозначили греческой буквой «омикрон». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство.