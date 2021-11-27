РИАМО - 27 ноя. В столице сейчас идет возведение четырех развязок на МКАД. В частности, одну намерены открыть до конца 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Бочкарев также сообщил, что активно строится и развязка на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Эту магистраль планируют открыть в начале 2023 года. С ее открытием увеличится пропускная способность участка МКАД на 20%.
«В настоящее время ведутся работы по устройству опор и пролетного строения строящегося путепровода через МКАД, устройство временных съездов, устройство постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность оценивается в 24%», – рассказал заммэра.
А в 2024 году движение пустят по развязкам на пересечении с Липецкой улицей и улицей Верхние Поля и Капотней.
Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы столицы. С 2012 года выполнена реконструкция 18 развязок, что позволило увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.
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