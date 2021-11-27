РИАМО - 27 ноя. В столице сейчас идет возведение четырех развязок на МКАД. В частности, одну намерены открыть до конца 2022 года, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Развязка МКАД на пересечении с Осташковским шоссе готова почти на половину – на 44%. В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, надземного пешеходного перехода, устройству дождевой канализации и прокладке слаботочных систем. Работы планируется завершить в 2022 году», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Бочкарев также сообщил, что активно строится и развязка на пересечении с Алтуфьевским шоссе. Эту магистраль планируют открыть в начале 2023 года. С ее открытием увеличится пропускная способность участка МКАД на 20%.

«В настоящее время ведутся работы по устройству опор и пролетного строения строящегося путепровода через МКАД, устройство временных съездов, устройство постоянных съездов, демонтаж существующего путепровода через МКАД и переустройство инженерных коммуникаций. Общая строительная готовность оценивается в 24%», – рассказал заммэра.

А в 2024 году движение пустят по развязкам на пересечении с Липецкой улицей и улицей Верхние Поля и Капотней.

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетов развития транспортной системы столицы. С 2012 года выполнена реконструкция 18 развязок, что позволило увеличить их пропускную способность и обеспечить полноценную связь транспортной инфраструктуры Москвы и Подмосковья.