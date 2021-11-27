РИАМО - 27 ноя. Общая готовность станции «Новомосковская» Сокольнической линии столичной подземки оценивается в 30%. На объекте сейчас заканчивают сооружать котлован и обустраивают конструктив станционного комплекса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Чтоб беспрепятственно продлить Сокольническую линию завершают подготовку территории и вынос инженерных коммуникаций в район будущей развязки на участке Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляны.
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что «Новомосковская» станет первой наземной станцией московского метро, которую будут отапливать.
Гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова добавила, что реализация проекта потребовала от проектировщиков нестандартных инженерных решений. Оборудование нужно было вписать в оболочку станции, не нарушая ее архитектурный облик.
«Чтобы решить эту сложную задачу, мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса. Увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию BIM-технологий», - рассказала Меркулова.
Информационное моделирование позволило заранее выявить и устранить проблемы. Перекомпановка строящейся станции дала возможность сократить площадь объекта и вписать его в условия окружающей застройки. Стация располагается вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, с обеих сторон комплекс «зажат» путепроводами.
«Новомосковская» строится в поселении Сосенское новой Москвы. Ее ввод в эксплуатацию существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, новых кварталов Коммунарки и столичного района Южное Бутово.
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