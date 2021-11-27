РИАМО - 27 ноя. Общая готовность станции «Новомосковская» Сокольнической линии столичной подземки оценивается в 30%. На объекте сейчас заканчивают сооружать котлован и обустраивают конструктив станционного комплекса, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Чтоб беспрепятственно продлить Сокольническую линию завершают подготовку территории и вынос инженерных коммуникаций в район будущей развязки на участке Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от транспортно-пересадочного узла «Столбово» до улицы Поляны.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что «Новомосковская» станет первой наземной станцией московского метро, которую будут отапливать.

«Для этого на станции установят больше вентиляционного оборудования, за счет чего увеличат подачу теплого воздуха, также дополнительно утеплят вестибюли и установят дополнительные стеклопакеты на путевых стенах», – пояснил Бочкарев.

Гендиректор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова добавила, что реализация проекта потребовала от проектировщиков нестандартных инженерных решений. Оборудование нужно было вписать в оболочку станции, не нарушая ее архитектурный облик.

«Чтобы решить эту сложную задачу, мы отказались от классической вентиляционной камеры внутри станции и разместили все габаритное оборудование на крыше станционного комплекса. Увязать разветвленные инженерные системы между собой и с конструкцией оболочки удалось благодаря использованию BIM-технологий», - рассказала Меркулова.

Информационное моделирование позволило заранее выявить и устранить проблемы. Перекомпановка строящейся станции дала возможность сократить площадь объекта и вписать его в условия окружающей застройки. Стация располагается вдоль трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, с обеих сторон комплекс «зажат» путепроводами.

«Новомосковская» строится в поселении Сосенское новой Москвы. Ее ввод в эксплуатацию существенно улучшит транспортное обслуживание жителей Новомосковского округа, новых кварталов Коммунарки и столичного района Южное Бутово.