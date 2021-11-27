РИАМО - 27 ноя. Объекты жилого комплекса «Филатов луг» в новой Москве готовятся к передаче ключей дольщикам, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Все вопросы по этому объекту сняты. Построен и запущен новый радар, сейчас ведется обследование квартир и подготовка к передаче их дольщикам», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, ежедневно по данному объекту ведутся штабы и обсуждение ситуации.

«Думаю, до конца этого года (2021 года - ред.) станет возможным начать передачу квартир дольщикам», – добавил Андрей Бочкарев.