РИАМО - 27 ноя. Более 45 стандартных современных больниц будут построены в столице в ближайшие три года, передает корреспондент РИАМО.

«Сейчас занимаемся строительством большого количества стандартных, ультрасовременных, многофункциональных медицинских центов, которые необходимы для нормальной жизни и на этом мы сейчас концентрируемся усиленно», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что объекты будут построены в ближайшие 3 года. Больницы будут направлены на общие заболевания и оказание помощи людям, когда пандемия сойдет на нет.

«Сейчас задача, помимо того, что город сражается с пандемией, готовиться к мирной жизни, чтоб жизнь в городе была удобной, комфортной и здоровой», - добавил Бочкарев.