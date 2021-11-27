РИАМО - 27 ноя. Центр самбо и бокса в Лужниках построен на 67%, спортобъект заработает в начале 2022 года, передает корреспондент РИАМО.

«Объект готов фактически на 67%, мы завершаем основные строительные работы. Я думаю, что в начале следующего года объект уже будет готов к эксплуатации», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что к 2022 году заработают еще 3 крупных спортивных объектов - это Ледовый дворец «Кристал», теннисный центр и универсальный спортивный зал «Дружба».

Блоки центра самбо и центра бокса разместятся симметрично друг другу. Они будут объединены фасадом, при этом функционировать смогут независимо друг от друга. Кроме того, потоки посетителей не будут пересекаться. Особенностью здания станет зеркальный потолок и витражное остекление фасада.