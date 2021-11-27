РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск Подольска установили тумбу с дверцами для буккроссинга, сообщает теротдел администрации округа.

Новая стильная буккроссинг-тумба появилась в парке культуры и отдыха «Дубрава». Тумба выполнена специально для парка и представляет собой шкаф с закрывающимися дверцами.

Любой желающий может принести и оставить на полке свои книги, чтобы другие люди могли совершенно бесплатно взять себе оттуда понравившиеся издания.