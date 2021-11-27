РИАМО - 27 ноя. В течение следующего года по программе реновации в столице планируют построить порядка 1,5 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«С каждым годом Стройкомплекс увеличивает объемы ввода жилья по программе реновации. С начала реализации программы построено 162 дома на 2,1 млн «квадратов», еще свыше 300 домов мы строим и проектируем», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что на данный момент по программе реновации в новые квартиры уже переселились свыше 45 тыс. жителей.

«В следующем году мы планируем построить не менее 90 домов на 1,4 млн кв. м», – добавил Бочкарев.

Глава стройкомплекса подчеркнул, что власти столицы продолжают развивать территории комплексно, обеспечивая новые и реновационные кварталы доступной социально-деловой инфраструктурой.