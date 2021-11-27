РИАМО - 27 ноя. Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» предупредили жителей Подмосковья о запрете выхода на первый лед до наступления сильных морозов, сообщает пресс-служба учреждения.

В субботу сотрудники пожарно-спасательных подразделений ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области провели профилактические рейды на водных объектах региона.

Спасатели предостерегли жителей области от выхода на первый лед и рассказали им о правилах безопасного поведения на водоемах в зимний период.

«В ходе патрулирования, направленного на предотвращение гибели и травматизма граждан на водоемах в зимний период, работники противопожарно-спасательной службы провели разъяснительные беседы с населением, уделив особое внимание подрастающему поколению и рыбакам. В ходе рейда работники противопожарно-спасательной службы напомнили жителям региона о запрете выхода на первый лед водоемов, рассказали о признаках непрочного льда и порекомендовали воздержаться от посещения водных объектов до наступления устойчивых морозов», – сказал начальник региональной противопожарно-спасательной службы Геннадий Пестов.