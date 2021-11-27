РИАМО - 27 ноя. Директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что исследование препарата от коронавируса на основе моноклональных антител планируется начать уже в первых числах 2022 года. Это дорогостоящая процедура, сообщает ТАСС.

«Надо отдать должное руководству нашей страны. Владимир Владимирович (Путин, президент РФ - ред.) очень жестко поставил необходимость ускорить создание таких препаратов у нас в стране», - отметил Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он рассказал, что препарат планируется использовать в Москве для лечения беременных женщин.

«При изменении резком антигенного состава штамма возбудитель может уходить из-под действия этого лекарства, поэтому задача стоит многоэшелонированная, а именно - создать еще и химию, которая бы подавляла размножение вируса», - пояснил Гинцбург.

Он добавил, что регистрация такого препарата будет возможна самое раннее к концу следующего года.