РИАМО - 27 ноя. За первые 11 месяцев текущего года в Москве построили 12,4 млн «квадратов» различной недвижимости, это рекордные показатели, передает корреспондент РИАМО.

«Никогда за историю московского строительства в таких объемах жилая и нежилая недвижимость за год не сдавалась», - сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что стандартно каждый год в мегаполисе возводится от 8 до 10 млн кв. м различной недвижимости, а в 2021 году за 11 месяцев были превышены все планы. В этом году введено 12,4 млн кв. м недвижимости, из них 6,2 млн «квадратов» - это коммерческая застройка, а остальная - жилая.

С начала реализации программы реновации было построено 162 дома мощностью 2,1 млн кв. м. Переселили более 45 тыс. жителей в рамках этой программы. В 2022 году планируется построить 91 дом площадью 1,4 млн кв. м.

«Мы еще в декабре продолжаем работы, думаем, что этот рекорд еще будет превышен», - добавил Бочкарев.