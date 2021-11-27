РИАМО - 27 ноя. Монолитные работы на всех 5 станциях первого участка Троицкой линии метро от «Новаторской» до «Мамырей» выполнены более чем на 50%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«На станциях первого участка Троицкой линии «Новаторская», «Университет Дружбы Народов», «Улица Генерала Тюленева», «Тютчевская» и «Мамыри» продолжается возведение основных конструкций. Сейчас все пять станций по выполненным монолитным работам преодолели 50%-й рубеж», – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, на станции «Университет Дружбы Народов» основные конструкции уже почти завершены. На этой же станции выполняют обратную засыпку котлована, также здесь идет монтаж инженерных систем.

«На втором месте по завершенности монолитных работ находится «Тютчевская» – более чем на три четверти. Кроме того, на станции выполнено устройство ограждающих конструкций котлована, близятся к завершению земляные и ведутся архитектурно-отделочные работы в служебных помещениях», – подчеркнул заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (Инжиниринговый холдинг «Мосинжпроект» – генеральный проектировщик и генеральный подрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, отделка ведется также на «Новаторской», а на станциях «Улица Генерала Тюленева» и «Мамыри», помимо возведения монолитных конструкций, завершены и земляные работы тоже.

«Всего в зоне ответственности холдинга «Мосинжпроект» находятся два участка Троицкой ветки – в общей сложности 9 станций. Сейчас ведется подготовка к началу строительства станций «Крымская» и «ЗИЛ», и уже началось возведение станций «Академическая» и «Вавиловская» на втором, центральном участке», – рассказал Юрий Кравцов.

Троицкая линия метро протяженностью 40 км пройдет от платформы Московского центрального кольца ЗИЛ до города Троицк. Новая ветка охватит Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Предполагается, что ее ежедневный пассажиропоток может составить порядка 100 тыс. человек в день. Рядом с новыми станциями проживают около 1 млн человек, еще несколько сотен тысяч работают или учатся в непосредственной близости от строящейся линии.