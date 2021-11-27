РИАМО - 27 ноя. В столице планируется переформатировать систему управления строительства. Число иностранных рабочих поэтапно сократят за счет автоматизации некоторых процессов и подготовки квалифицированных кадров, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Фактически речь идет о переформатировании всей системы управления стройкой, в том числе и реформе системы подготовки кадров. Такая работа займет не менее 2-3 лет», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящее время в строительстве городских объектов участвуют от 300 до 400 тыс. рабочих из других государств. Доля иностранных работников на разных стройках варьируется от 20 до 60%.

«Коллеги из других стран, наряду с представителями других регионов, выполняют важные задачи по развитию и обслуживанию Москвы», - заключил Бочкарев.