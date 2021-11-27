РИАМО - 27 ноя. Врач-дерматокосметолог Лилия Дышлевая рассказала, что вещи из натурального шелка благоприятно влияют на состояние кожи и волос, сообщает aif.ru.

По ее словам, любая хлопчатобумажная ткань, используемая, например, в качестве полотенца, даже махровая, все равно обладает определенным уровнем жесткости. Поэтому волосы травмируются, когда такими полотенцами их вытирают после мытья.

При этом у полотенец из шелка совсем другая структура, которая полностью исключает травмирование и хорошо высушивает волосы.

Еще натуральный шелк хорошо влияет на эпидермис (не вызывает аллергию, раздражение или зуд, исключает ненужное трение). Натуральные шелковые вещи отлично подходят людям с чувствительной, склонной к сухости и раздражениям коже. Но следует помнить, что все указанные свойства касаются натурального шелка, а не его искусственных аналогов.