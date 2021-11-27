РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. В Подольске комиссия проверила новую детскую площадку на проспекте Ленина в микрорайоне Красная Горка, она соответствует требованиям всесезонности, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович в рамках исполнения партпроекта «Городская среда» ВПП «Единая Россия» и парламентского контроля за проведением работ по благоустройству дворовых территорий вместе с депутатом горсовета Сергеем Кулевым и представителями компании-подрядчика и управляющей компании ООО «РЭО» проверил новую детскую площадку во дворе дома №12 на проспекте Ленина в микрорайоне Красная Горка.

«В ходе осмотра у комиссии замечаний не возникло. На небольшой территории, огороженной забором, установлены детские игровые элементы и несколько спортивных. Организовано уличное освещение, есть лавочки и урны. Сейчас устанавливают площадки, которые являются всесезонными, пригодными для игр не только летом, но и зимой. Проверяемая площадка соответствует требованиям всесезонности», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Из-за плохой погоды комиссия не встретила детей, но из разговора с проживающими выяснила, что площадка стала весьма популярной среди юных подольчан. Некоторые жители не оценили сделанного. Вандалы разрисовали новую площадку граффити. Управляющая компания оперативно среагировала и привела площадку в порядок.

«Мы понимаем, как важны детские площадки для жителей. Просьбы о благоустройстве дворов с установкой детских игровых площадок занимают значительную часть в наказах, полученных в ходе избирательной кампании», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

С 2013 года на территории Московской области установили более 1,2 тыс. современных детских площадок. В планах на 2022 год установить еще 229 современных комплексов в 56 городских округах, в том числе и в Подольске.