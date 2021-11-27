РИАМО - 27 ноя. Завершить все работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении Московской кольцевой автодороги с Осташковским шоссе планируется в 2022 году. В настоящее время она готова на 40%, передает корреспондент РИАМО.

«Достаточно сложный участок, потому что очень большое напряжение и очень большой трафик в этой точке, но мы тем не менее справляемся и постараемся ускоренно данную работу завершить», - сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время на объекте возводятся основные опорные конструкции, пролетные строения, создаются подъездные пути.

Бочкарев напомнил, что сейчас также продолжаются работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, а также на пересечении с Липецкой улицей. Ранее уже была выполнена реконструкция 18 таких объектов в городе.