РИАМО - 27 ноя. В новой Москве началась разработка проекта автодороги для подъезда к новой детско-взрослой поликлинике, которую планируют построить в поселении Кокошкино. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

«Дорога соединит медицинское учреждение с действующей транспортной магистралью — Кокошкинским шоссе. Она обеспечит доступность поликлиники как для автомобилистов, так и для пассажиров общественного транспорта», — сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Протяженность новой дороги составит 270 м, вместе с ней построят тротуар и разворотную площадку, установят светофор и автобусную остановку. Разработку проекта планируют закончить следующим летом.

Поликлиника в Кокошкине, которая также проектируется, будет рассчитана на 320 посещений в смену. На ее территории появится пост скорой помощи на две машины.

«Москва сегодня продолжает активно заниматься формированием транспортного каркаса ТиНАО. Мы развиваем инфраструктуру МЦД, строим метро и, конечно, новые дороги. В 2021 году на территории ТиНАО мы планируем ввести в эксплуатацию почти 50 км дорог», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С 2012 по сентябрь 2021 года на территории новой Москвы и на прилегающих территориях построили 315 км дорог, 59 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов. Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы, до конца 2023 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще около 150 км дорог.