РИАМО - 27 ноя. Строительство Троицкой линии Московского метрополитена разделено на 3 участка. Два из них – от «Новаторской» до «Бачуринской» и от «ЗИЛ» до «Новаторской» заработают к 2024 году, передает корреспондент РИАМО.

«Главная задача Троицкой линии - это обеспечивать транспортом наших людей, кто живет на территории новой Москвы. Также соединить часть южных районов города Москвы с центром особенно в районе ЗИЛ», - сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что сейчас заканчивается проходка тоннельных сооружений, возводятся станции, заканчивается вынос инженерных коммуникаций. Уже выполнено около 40% работ.

Третий же участок линии – от Коммунарки до Троицка находится в стадии проектирования.

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 км. Ожидается, что новой линией смогут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.