РИАМО - 27 ноя. Строительство Троицкой линии Московского метрополитена разделено на 3 участка. Два из них – от «Новаторской» до «Бачуринской» и от «ЗИЛ» до «Новаторской» заработают к 2024 году, передает корреспондент РИАМО.
Он уточнил, что сейчас заканчивается проходка тоннельных сооружений, возводятся станции, заканчивается вынос инженерных коммуникаций. Уже выполнено около 40% работ.
Третий же участок линии – от Коммунарки до Троицка находится в стадии проектирования.
Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до городского округа Троицк, ее длина составит почти 40 км. Ожидается, что новой линией смогут пользоваться около 100 тыс. человек ежедневно.
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