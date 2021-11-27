РИАМО - 27 ноя. Председатель Всемирной медицинской ассоциации (WMA) Франк Ульрих Монтгомери сравнил новый штамм коронавируса, обнаруженный на юге Африки, с Эболой, передает РИА Новости.

По мнению известного врача, новый вариант SARS-CoV-2«омикрон» может угрожать человечеству в той же степени, что и вирус Эбола.

«Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как «дельта», и таким же опасным, как Эбола», — сказал Монтгомери.

Он отметил, что нет точных данных о рисках, которые несет с собой омикрон-мутация, но «судя по всему она распространяется очень быстро». По словам Монтгомери, мир недооценил масштабы заражения коронавирусной инфекцией.

«Я тоже тогда думал, что это разновидность гриппа. Затем мы решили, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился «дельта» — крайне заразный штамм», — заявил глава WMA.

По его мнению, людям теперь каждый год нужно вакцинироваться от коронавируса.

Ранее в Ботсване появился штамм коронавируса с 32 мутациями. Многие говорят о его высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали греческой буквой «омикрон». 26 ноября Всемирная организация здравоохранения приняла решение классифицировать его как вызывающий беспокойство.