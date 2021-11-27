РИАМО - 27 ноя. Бывший мэр Прокопьевска, которого отправили в отставку накануне из-за банкета во время траура, опроверг информацию о вечеринке по случаю его вступления в должность, пишет газета «Известия».

«Банкета никакого не было, и меня не было. И торжественных никаких мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели видео, меня там нет. Там кого угодно можно написать. Я считаю, что это фейк, я там не присутствовал. Хочу, чтобы объективно разобрались. Ни музыки никакой, ни тостов там. Снимал абсолютно неизвестный мне человек, не знаю кто автор этого видео», — отреагировал бывший мэр.

Также он рассказал, что намерен обратиться в полицию и также намерен поговорить с губернатором Кузбасской области Сергеем Цивилевым и объяснить ситуацию.

Банкет по поводу вступления мэра в должность был заранее запланирован на 25 ноября. В этот день произошло ЧП на шахте «Листвяжная», где погибли больше 50 человек.

Банкет не отменили, а видео с корпоратива появилось в Сети. Губернатор Кузбасса Цивилев принял решение об увольнении мэра.