РИАМО - 27 ноя. 4 взрыва произошли в цехе по производству октогена на заводе имени Свердлова в Дзержинске в субботу, затем последовало обрушение, сообщает РИА Новости.
Как рассказал источник издания, после взрывов произошел пожар и обрушение на площади 900 кв. м.
Сообщалось о двух пострадавших во время происшествия.
Как пишет ТАСС, на место ЧП вылетает оперативная группа центрального аппарата МЧС России во главе с врио главы МЧС России Александром Чуприяном.
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