РИАМО - 27 ноя. В столице за неделю было подано 40 тыс онлайн-заявок на экспресс-тестирование на Covid-19, пациенты могут внести свои данные на сайте и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО», сообщается на официальном сайте Мэра Москвы.

Это решение позволяет москвичам экономить время на заполнение бумажных анкет в пунктах экспресс-тестирования, а администраторов избавляет от необходимости переносить информацию в электронный вид.

Возможность заполнить заявку на экспресс-тестирование онлайн появилась 15 ноября. После указания всех данных в сервисе автоматически сформируется QR-код заявки, который можно будет предъявить в любом из центров экспресс-тестирования перед сдачей анализа. По этому же QR-коду спустя 10–15 минут после теста можно будет получить результат. Заполненная заранее заявка и сформированный QR-код действительны в течение двух дней, не считая дня заполнения.

Результаты экспресс-теста также доступны в электронной медицинской карте пациента. Положительный результат не подтверждает заболевание, но требует дополнительной проверки: у посетителя сразу на месте бесплатно возьмут мазок на ПЦР-исследование и попросят оставаться дома до получения результата.

Результат придет в течение 1-2 дней в СМС, также он отобразится в электронной медицинской карте. Если тест окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным. Тогда к больному на дом направят врача из поликлиники, который назначит лечение и выдаст необходимые препараты. При отрицательном результате ПЦР-теста и отсутствии симптомов заболевания человек считается здоровым.