РИАМО - 27 ноя. В Подмосковье врачам удалось вылечить еще 1983 пациента с коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших за время пандемии составило уже 515 977 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в регионе выявили еще 1867 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии зафиксировано 583 069 случаев.

Умерли от болезни 53 пациента за сутки. Число жертв пандемии достигло 10 280.

На сегодняшний день важной задачей остается формирование в регионе коллективного иммунитета. По состоянию на 26 ноября, он составил 71,1%. Первую прививку поставили 4 381 709 человек, полную вакцинацию прошли 4 045 220 жителей.