РИАМО - 27 ноя. За минувшие сутки столичные медики вылечили еще 5116 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус. С начала пандемии болезнь удалось победить 1 760 697 пациентам, сообщает московский оперштаб.

Также за сутки в больницы Москвы было отправлено 918 пациентов, на ИВЛ сейчас находятся 585 человек.

За минувший день болезнь унесла жизни 96 пациентов, с начала пандемии спасти не удалось 33 917 человек.

Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%. Первый компонент вакцины поставили 6 252 513 человек, полностью привились 5 676 308 человек.