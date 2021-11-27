РИАМО - 27 ноя. В столице обвинение предъявили 19-летнему юноше, который справил нужду на портрет ветерана ВОВ, его могут заключить под стражу, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично». Указанное решение прокуратура признала законным и обоснованным.

Ранее молодой человек на востоке Москвы осквернил объект, посвященный памяти защитников Отечества. В Сети было опубликовано видео, как он справляет нужду на стенд с фотографией ветерана. Молодой человек был задержан в Санкт-Петербурге.

В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.