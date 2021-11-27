РИАМО - 27 ноя. Строительство здания новой школы в микрорайоне Восточный в Звенигороде начнется в 2022 году. Учреждение сможет принять 161 тыс. учеников, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что объект по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева включен в профильную областную программу. Конкурс на строительство и проектирование школы был объявлен 24 ноября.

«Ситуацию осложняло то, что единственный пригодный для размещения школы участок рядом с Восточным принадлежал застройщику-банкроту. Земля едва не ушла «с молотка» в частные руки. Мы прошли все инстанции, остановили торги и добились права на выкуп. Теперь этот участок находится в собственности муниципалитета, и никакого риска для реализации проекта больше нет», - рассказал Андрей Иванов.

По его словам, начальная цена контракта – 1,3 млрд рублей. Компания-победитель конкурса станет известна уже после 16 декабря.

«Совместно с родителями с первого дня будем контролировать соблюдение графика и качество работы подрядчика», - подчеркнул глава округа.

Андрей Иванов подчеркнул, что задача муниципалитета – открыть школу в микрорайоне Восточный уже к 1 сентября 2024 года.