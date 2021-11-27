РИАМО - 27 ноя. За минувшие сутки в России скончались 1239 пациентов с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии жертвами инфекции стали 271 531 человек, сообщает оперштаб.

Всего за минувшие стуки в России зарегистрировали 33 946 новых случаев заражения Covid-19. Общее число выявленных случаев составило 9 536 825.

За жизнь пациентов продолжают бороться врачи, им удалось вылечить еще 36 494 человека. За время пандемии побороть болезнь смогли 8 237 465 жителей России.

Основным способом защиты жизни и здоровья остается вакцинация. По ситуации на 26 ноября, коллективный иммунитет в России составил 51,8%. Первую прививку поставили 60 795 702 человека, полностью вакцинировали 69 468 166 жителей страны.