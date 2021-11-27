РИАМО - 27 ноя. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 1867 новых случаев заражения коронавиурсом. За весь период пандемии в регионе зафиксировали 583 069 случаев заболевания, сообщает оперштаб.

По последним данным, коллективный иммунитет к коронавирусу в Подмосковье в настоящий момент составляет 71,1%. При этом общий иммунитет в России вырос до 51,8%.

В Московской области первым компонентом вакцины привились 4 381 709 человек, полную вакцинацию прошли 4 045 220 жителей.

Сохранить свое здоровье и спасти жизнь можно только с помощью вакцинации. В регионе сделать прививки от коронавируса можно в городских поликлиниках и выездных пунктах.