РИАМО - 27 ноя. В России за минувшие сутки зарегистрировали 33 946 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зарегистрированных случаев составило 9 536 825, сообщает оперштаб.

Переболевшим жителям страны увеличат срок действия QR-кодов до года. Об этом решении сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Ранее у переболевших сертификаты действовали только 6 месяцев. Готовятся все необходимые для этого документы.

Из-за нового штамма коронавируса в России вводится ограничение на въезд граждан из Южной Африки. С 28 ноября в РФ не смогут попасть жители ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.

В ВОЗ уже заявили, что новый штамм успешно выявляется существующими ПЦР-тестами, но новая мутация вируса вызывает опасения.