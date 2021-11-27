РИАМО - 27 ноя. За минувшие сутки в столице выявили еще 3430 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице подтвердили 1 937 409 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

В городе снизилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом. В связи с этим 4 стационара, которые использовались в качестве резервных Covid-госпиталей, возвращаются к обычному режиму работы.

Коллективный иммунитет в Москве достиг 71%. Первый компонент вакцины поставили 6 252 513 человек, полностью привились 5 676 308 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в этом году в столице не планируют отменять новогодние фестивали и ярмарки.