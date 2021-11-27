РИАМО - 27 ноя. В регионе с 1 сентября заработала программа «Пушкинская карта». У жителей Серпухова в возрасте от 14 до 22 лет есть возможность получить средства на посещение различных культурных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Серпухова.

Министерство культуры региона напоминает, что размер выплаты в первый раз составил 3 тыс. рублей. Эти деньги «сгорят» в конце года, если обладатель карты не успеет их потратить. С 2022 года на карту начислят уже 5 тыс. рублей.

Стать участником программы «Пушкинская карта» просто, нужно зарегистрироваться на портале Госуслуг, подтвердить учетную запись и скачать приложение «Госуслуги.Культура».

С пластиковой картой программы можно выбрать и оплатить понравившееся мероприятие из афиши. Билет нельзя подарить или передать, он является именным.