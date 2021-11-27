РИАМО - 27 ноя. Оформить разрешение сотрудников МАДИ на эвакуированное транспортное средство теперь можно еще на одной стоянке «Московского транспорта», которая расположена по адресу: ул. Вагоноремонтная, вл. 4А, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Обратиться за разрешением на эту спецстоянку можно в любое время, специалисты МАДИ работают там круглосуточно.

Кроме того, оформить документ можно в сервисных центрах «Московский транспорт» и еще на 3 спецстоянках. Их можно найти по следующим адресам: пр. Энтузиастов, вл. 3, ул. Дубовая Роща, вл. 7А, пр. Одоевского, вл. 3 (напротив).

Узнать, где находится эвакуированный автомобиль можно по короткому номеру 3210 или по телефону: 8(495)539-54-54.