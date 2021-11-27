РИАМО - 27 ноя. Обучающий центр по оказанию первой помощи появится на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках в 2022 году. Ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На территории особой экономической зоны создан фармацевтический медицинский кластер, в который входят около 20 резидентов – производителей фармацевтических препаратов, медицинских средств и оборудования. Они вложили в свои проекты более 17 млрд рублей и создали свыше 1 тыс. рабочих мест. Резидент, специализирующийся на выпуске медицинских изделий, предложил создать обучающий центр по оказанию первой помощи. Его открытие намечено уже на первый квартал 2022 года. Ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 слушателей, по окончании курса каждому будет выдан сертификат», – сказал Ефимов.

«Медплант» – производитель легендарных оранжевых чемоданчиков, укладок средств скорой медицинской помощи. Компания работает в технополисе «Москва» с 2014 г.

«За 10 месяцев 2021 года компания выпустила порядка 5 тыс. высокотехнологичных изделий для экстренной медицины, в том числе шприцевых дозаторов, пульсоксиметров, термоконтейнеров, индикаторов сердечно-легочной реанимации», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.