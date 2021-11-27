РИАМО - 27 ноя. Обучающий центр по оказанию первой помощи появится на площадке столичной ОЭЗ в Печатниках в 2022 году. Ежегодно здесь смогут обучаться порядка 500 человек. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Медплант» – производитель легендарных оранжевых чемоданчиков, укладок средств скорой медицинской помощи. Компания работает в технополисе «Москва» с 2014 г.
«За 10 месяцев 2021 года компания выпустила порядка 5 тыс. высокотехнологичных изделий для экстренной медицины, в том числе шприцевых дозаторов, пульсоксиметров, термоконтейнеров, индикаторов сердечно-легочной реанимации», – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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