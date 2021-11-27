РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. Депутаты Подольска передали сотрудникам Подольской станции скорой помощи 200 кг фруктов и поблагодарили их за труд, сообщил депутат горсовета Максим Круглов.

В субботу в 8:30 утра подольские депутаты совместно с заместителем главы администрации округа Александром Скобенниковым и депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем передали 200 кг фруктов сотрудникам станции скорой помощи.

Депутаты поблагодарили медиков и водителей Подольской станции скорой помощи за их нелегкий труд.