РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 ноя. Учебный склон длиной 125 метров с искусственым оснежением открыли в субботу в горнолыжном комплексе «Красная Горка» в Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» директор горнолыжного комплекса Искандер Сабуров.

Оснежение учебного склона с подъемной канатной дорогой (ПКД) завершилось. Работает прокат и инструкторы, детская школа, можно заказать индивидуальные занятия. Оснежают основные склоны. Тюбинговую трассу запустят позже.

Жителей округа пригласили обкатать первый снег в дружной компании команды «Красной горки».

Комплекс работает по понедельникам с 14:00 до 22:00, со вторника по четверг - с 11:00 до 22:00, по пятницам - с 11:00 до 22:30, по субботам и в праздничные дни - с 9:00 до 23:30, в воскресенье - с 9:00 до 22:00.

Записаться на занятия с инструкторами можно по номеру: 8(903)564-94-94.