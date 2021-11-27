РИАМО - 27 ноя. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов заявила, что существующие ПЦР-тесты способны распознать новый штамм коронавируса. Его обнаружили на юге Африки, сообщает ТАСС.

Штамм B.1.529 уже известен под названием «омикрон». Эксперты уже рекомендовали включить его в группу «вариантов, вызывающих обеспокоенность». Ранее к этому типу относились штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта».

Причиной обсуждения способности ПЦР-тестов выявлять новый штамм стали сообщения из нескольких лабораторий. В них говорилось, что широко используемый ПЦР-тест не может обнаружить «один из целевых генов». В этом случае скрининг может определять отсутствие омикрона.

Такой подход уже сейчас позволяет быстрее выявлять новый штамм, что может говорить о преимуществе омикрона в плане роста.