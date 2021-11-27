РИАМО - 27 ноя. Эмодзи баклажана при использовании в Telegram больше не «расплескивает» семена. Основатель приложения Павел Дуров отключил анимацию из-за реакции компании Apple. Он также запустил опрос среди пользователей приложения на эту тему. Об этом Дуров сообщил в своем Telegram-канале.

В предложенном опросе основатель приложения предлагает своим подписчикам выбрать как поступить в ситуации с баклажаном. Вариантов всего два: удалить эмодзи или полностью прекратить работу мессенджера на устройствах Apple. Интересно, что большинство пользователей выбирает второй вариант.

По состоянию на 27 ноября скандальная анимация не доступна ни на устройствах Apple, ни на любых других.

Пользователи отмечают, что вместе с баклажаном отключили и персик. Он часто использовался в переписках для обозначения ягодиц, его отправка сопровождалась шлепком ладонью.