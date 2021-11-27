РИАМО - 27 ноя. Еврокомиссия дополнила список авиакомпаний, чья деятельность запрещена на территории Евросоюза. На этот раз в него попала российская авиакомпания «Сокол», сообщает Федеральное агентство новостей.

Причиной внесения этой компании в список стала обеспокоенность «относительно его способности соблюдать международные стандарты».

Кроме того, у «Сокола» отмечаются серьезные проблемы в области безопасности, которые были выявлены Европейской комиссией.

Полный список компаний, получивших запрет на деятельность в Евросоюзе, содержит 97 наименований из разных стран мира. Другие российские компании в него не попали.