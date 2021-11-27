РИАМО - 27 ноя. В столице началась программа познавательных мероприятий к 80-й годовщине битвы за Москву для молодежи. В нее войдут 30 онлайн-лекций, 14 интерактивных экскурсий по местам боевой славы, квесты и конкурсы, сообщает пресс-служба комитет общественных связей и молодежной политики города.

Найти программу можно на сайте битваподмосквой.рф, а завершится она 12 декабря.

«Ребята смогут получить представление о том, как обороняли столицу и как жил город в военное время», - отметила заммэра Москвы – сказала заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В цикле лекций «Истории, о которых важно помнить» деятели культуры и искусства расскажут о самой битве и ее роли в Великой Отечественной войне. Отдельно затронут тему поэзии, кино и театра, которые поддерживали людей в то непростое время.

На экскурсиях блока «Они сражались за Москву» пользователи, не выходя из дома, смогут осмотреть Музей обороны Москвы и ключевые места сражений.

Проверить свои знания о том периоде можно будет в серии квестов в соцсетях «1941 год. Битва за Москву» и тестах по истории в приложении «Зачетная Москва».

Интересным дополнений познавательной программы станет онлайн-концерт «Большая история» и трансляция соревнований по киберспортивной дисциплине World of Tanks, участники которых поборются за право обладания мемориальным кубком.

Комментировать игру будут профессиональные историки. Финал турнира посветят освобождению Боровска – событию, которое произошло 4 января 1942 года.