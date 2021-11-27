РИАМО - 27 ноя. С наступлением календарной зимы в Москве и Подмосковье изменится и характер погоды. На смену влажной и теплой осени придут морозы и снежные пейзажи, сообщает ТАСС.

В первый день зимы столбики термометров опустятся до минус 5 градусов, местами пройдет небольшой снег.

«В последующие 2 дня у нас также прогнозируется небольшой снег. 2 декабря днем будет минус 4 - плюс 1 градус, в пятницу - минус 3 - плюс 2 градуса», - рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Похолодание придет достаточно резко, поэтому на дорогах образуется ледяная корка. Будет очень скользко.

Снег, который выпадет в начале зимы, уже не будет таять. Среднесуточная температура воздуха будет держаться ниже нуля градусов.