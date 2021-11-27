РИАМО - 27 ноя. На пересечении Московской кольцевой автодороги с Новоегорьевским шоссе появится самый длинный надземный пешеходный переход. Протяженность дорожного объекта составит 317,74 метра, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В этом районе располагается много крупных торговых и коммерческих объектов, которые посещает большое количество людей», - отметил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Переход разместится вдоль левоповоротного съезда с Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД. Две башни-сходни расположатся по обе стороны улицы Верхние Поля, а еще две – по обе стороны МКАД.

Надземный переход украсят декоративными ограждениями. Для маломобильных граждан оборудуют лифты.