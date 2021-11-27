РИАМО - 27 ноя. В столице и Подмосковье в последнюю субботу ноября ожидается облачная с прояснениями погода, временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. Воздух в регионе прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться в передней части циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Максимальная температура воздуха в столице составит плюс 1-3 градуса, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.

Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 740 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха — около 80%.

Теплая и влажная погода продержится в регионе до конца ноября. Морозов не ожидается, до начала декабря в Москве и области будет господствовать осень.