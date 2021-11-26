РИАМО - 26 ноя. С начала 2021 года сотрудники Аварийно-восстановительной службы Московской области совершили более 3 тыс. выездов для выполнения неотложных работ, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ Подмосковья.

Служба проводит неотложные работы при ликвидации ЧС и технологических нарушений на объектах ЖКХ Московской области. Также на сотрудников учреждения возложена задача по организации временного инженерного обеспечения граждан теплом, электроэнергией, водоотведением и питьевой водой на случай аварий.

В этом году рабочие группы организации отправились на 798 выездов для устранения проблем на системах жизнеобеспечения в городских округах региона. 309 раз специалисты помогали организовать в муниципалитетах горячую воду и отопление с помощью мобильных котельных. Задачи по откачке сточных вод сотрудники службы выполнили 179 раз.

Чтобы обеспечить объекты жилищно-коммунального хозяйства энергоснабжением, в распоряжении службы находится 20 передвижных электростанций. Их общая мощность составляет 2580 кВт. Три передвижные блочно-модульные котельные и теплогенерирующее оборудование обеспечивают теплом отключенные объекты.

Также сотрудники оперативной службы 915 раз участвовали в проведении гидравлических испытаний тепловых сетей в 60 муниципалитетах. Благодаря этой работе удалось выявить 13 утечек и предотвратить нарушения на системах отопления в холодное время года.

В ноябре 2021 года Московская областная специализированная служба отметила 15 лет с момента образования. По итогам года благодарностью губернатора Московской области Андрея Воробьева награжден начальник производственно-технического участка Никита Кабанов.

33 сотрудника службы получили благодарственные письма министра ЖКХ, один сотрудник удостоен благодарственного письма ГУ МЧС России по региону, 19 специалистов получили почетные грамоты министерства ЖКХ Подмосковья. Еще 15 работников учреждения получили почетные грамоты администрации Орехово-Зуевского округа.