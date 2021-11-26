РИАМО - 26 ноя. Представители министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области рассказали об инвестиционных возможностях региона потенциальным инвесторам из США, презентация прошла в рамках инвестиционного брифинга Американской торговой палаты в России «Выбирай Центральную Россию», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Соединенные Штаты занимают первое место по общему объему иностранных инвестиций в Подмосковье, на сегодняшний день компании из США вложили в развитие своих предприятий уже 365 млрд рублей. В области работает порядка 30 компаний из этой страны, которые создали около 7 тыс. рабочих мест», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что американский бизнес продолжает успешно развиваться в Московской области, несмотря на ограничения. Так, в июне 2021 года компания «Кэн-Пак Завод Упаковки» на своем заводе в Волоколамском округе запустила новую линию по производству алюминиевых банок.

По словам Зиновьевой, истории таких крупных компаний, как Mars, Pepsi, Coca-Cola, Kimberly-Clark, John Deere, General Electric и других, успешно работающих на территории Подмосковья, создают положительный инвестиционный имидж российского региона для других инвесторов из деловых кругов США и, как правило, встречи с американскими инвесторами проходят продуктивно для обеих сторон.

Содействие в организации встречи с представителями бизнеса из США подмосковному Мининвесту оказали Американская торговая палата в России (AmCham) и Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный Федеральный Округ».